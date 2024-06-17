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ПВО сбила дроны ВСУ над Белгородской, Воронежской и Липецкой областями

ПВО сбила дроны ВСУ над Белгородской, Воронежской и Липецкой областями

Украинские боевики вновь пытались атаковать российские регионы с помощью дронов самолетного типа. Система ПВО сбила украинские беспилотники над Белгородской, Воронежской и Липецкой областями, следует из данных Минобороны РФ.

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