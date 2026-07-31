Страна и люди
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Страна и люди

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В Анталье отменили привычные таблички туроператоров в зоне прилета

В Анталье отменили привычные таблички туроператоров в зоне прилета

В аэропорту Антальи изменили порядок встречи организованных туристов. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), с 1 августа в зоне прилета перестанут использовать таблички с названиями туроператоров и принимающих компаний.

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