Вагабов – о поединке Емельяненко и Коваленко: «Получился бой равных соперников»

Чемпион AMC Fight Nights в полутяжелом весе Вагаб Вагабов заявил, что не удивлен исходом поединка между Александром Емельяненко и Святославом Коваленко, в котором победу раздельным решением судей одержал Коваленко.

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