В 2027 году, по словам Светланы Бессараб, русские будут работать 247 дней, а отдыхать 118 дней. Включая отпуск, общее количество дней отдыха составит 146, что на 101 день меньше, чем рабочих.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- С "Украина теперь б...
- Сергей Миронов пр...
- Азаров: Население...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым