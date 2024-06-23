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Фабрегас назвал ван Перси лучшим завершителем из тех, с кем он играл: «Он был наиболее эффективным»

Фабрегас назвал ван Перси лучшим завершителем из тех, с кем он играл: «Он был наиболее эффективным»

Бывший полузащитник «Арсенала» ответил на вопрос Гари Линекера о том, кто был лучшим завершителем атак из тех, с кем играл испанец.

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