МИД Украины извинился перед Литвой за попадание дрона в её воздушное пространство.Официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий принёс извинения Литве по поводу инцидента с украинским беспилотным летательным аппаратом, вторгшимся в литовское воздушное пространство.