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Дарите любимым ромашки.

Дарите любимым ромашки.

День семьи, любви и верности отмечается 8 июля. Этот прекрасный летний день выбран для праздника не случайно - уже около 780 лет православные почитают в этот день память святых Петра и Февронии - покровителей семейного счастья, любви и верности.

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