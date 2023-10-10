Выставка «РАППА ЭКСПО ОСЕНЬ — 2023» пройдет на ВДНХ

Москвичи и гости столицы с 11 по 13 октября в павильоне №57 на ВДНХ смогут посетить 17-ю Московская международную выставку аттракционов, развлекательного оборудования и услуг для индустрии развлечений «РАППА ЭКСПО ОСЕНЬ — 2023».
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