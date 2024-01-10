Неизвестный сбил 14-летнюю девочку на пешеходном переходе в Уссурийске

В Приморье за прошедшие сутки зарегистрировано три ДТП, в которых пострадали пешеходы. Одно из них случилось в Уссурийске: водитель сбил переходящую по "зебре" 14-летнюю девочку и скрылся, передает ИА UssurMedia со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.