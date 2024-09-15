Разные и странные Ивановы

Петр Иванов справедливо может претендовать на звание бытописателя московского студенчества. Право так называться он заслужил своей книгой правдивых и талантливых очерков о московском студенчестве, выдержавшей в 1903-1918 годах три официальных издания.
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