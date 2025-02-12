Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Генерал Попов был не виноват: офицеры заявили в суде, что закупленные им металлические конструкции не украдены и нужны на фронте

Генерал Попов был не виноват: офицеры заявили в суде, что закупленные им металлические конструкции не украдены и нужны на фронте

БлокнотРУ Как сообщает блогер Юрий Подоляка и ряд других российских телеграмм-каналов, в ходе заседания Тамбовского гарнизонного военного суда, на котором рассматривалось дело командующего 58-й армией генерала армии Ивана Попова, группа военнослужащих дала показания, которые полностью опровергают доводы следствия о ненужности закупленных Поповым металлоконструкций и их хищении.

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Горыныч
Следователей через &quot;сыворотку правды&quot;, узнать заказчиков и повесить их.
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