Белоусов оценил значение ратификации договора с КНДР

Министр обороны России Андрей Белоусов в ходе переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне заявил, что ратификация Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном свидетельствует о заинтересованности обеих стран в комплексном развитии союзнических отношений.
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