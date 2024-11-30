Белоусов оценил значение ратификации договора с КНДР

Министр обороны России Андрей Белоусов в ходе переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне заявил, что ратификация Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном свидетельствует о заинтересованности обеих стран в комплексном развитии союзнических отношений.