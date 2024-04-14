Захарова: Россия предупреждала о потере доверия к Швейцарии как к посреднику

Деструктивная политика Швейцарии подорвала доверие к ней как к международному посреднику. Россия предупреждала страну об этом более года назад, напомнила РИА «Новости» официальный представитель МИД Мария Захарова.
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