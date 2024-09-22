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Несекретные материалы

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«Куски бетона и железа»: на Донбассе обнаружена «линия Зеленского»

«Куски бетона и железа»: на Донбассе обнаружена «линия Зеленского»

Строительство фортификационных сооружений, получивших название «линия Зеленского» на Донбассе, по всей вероятности, ничем не отличалось от аналогичных укреплений, которые украинские чиновники пытались построить на других направлениях российской СВО.

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