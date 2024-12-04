В центре на улице Маршала Рыбалко пройдет бесплатный мастер-класс по живописи

В пятницу, 6 декабря в семейном центре “Согласие” пройдет интерактивное занятие «Игра Света». “В рамках программы «Арт-Мир», на занятии дети будут рисовать пейзаж на крафтовой бумаге с использованием белых акварельных карандашей.