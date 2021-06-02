В АКРА спрогнозировали масштабы роста депозитных ставок в течение года

Ставки по депозитам в российских банках в течение года могут вырасти до 5,5—6,5%. Об этом заявил в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума глава Аналитического кредитного рейтингового агентства Михаил Сухов.
Ставки по депозитам в российских банках в течение года могут вырасти до 5,5—6,5%. Об этом заявил в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума глава Аналитического кредитного рейтингового агентства Михаил Сухов.
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