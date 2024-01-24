Фото Сергея Лазарева с маленькой девочкой на руках заинтриговало поклонников

Певец Сергей Лазарев поделился снимками с малышкой, которая очень похожа на него. Сергей Лазарев уже не скрывает, что один воспитывает двоих детей — сына Никиту и дочь Анну, которых ему родила суррогатная мать.
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