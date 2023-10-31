В галерее «Тушино» открылась выставка картин из природных материалов

В галерее «Тушино» открылась выставка «Музыка трав». На ней представлены очень необычные картины художников Александра Кузнецова из Рыбинска и Алёны Верхолы из Луганска, выполненные из природных материалов.
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