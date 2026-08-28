«Будет как в Киеве»: в США осознали, что могут сделать российские ракеты с базами НАТО

Вооруженные силы США испытывают «критическую» нехватку современных противоракетных комплексов в Европе, в значительной степени вызванную войной с Ираном, что вызывает опасения по поводу уязвимости стран НАТО перед потенциальным российским нападением.
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