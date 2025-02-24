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Выборы в Германии усилили "АдГ" и отправили в пропасть партию Шольца

Выборы в Германии усилили "АдГ" и отправили в пропасть партию Шольца

TASS/MARTIN DIVISEK/EPA Консерваторы победили на досрочных выборах в парламент Германии. По данным Федеральной избирательной комиссии, альянс Христианско-демократического и Христианско-социального союзов набрал больше 28 процентов голосов.

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