Корпоративные облигации на ММВБ торгуются нейтрально в понедельник

На Московской бирже облигация Борец Капитал 001Р-05 снизилась на 0,1%, Полюс ПБО-04 выросла на 0,1%, АФК Система 14 выпуска потеряла 0,1%.
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