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Израиль - Газа: взгляд без эмоций

Израиль - Газа: взгляд без эмоций

В наше время, наивная (то есть бОльшая часть) человечества, делится, в свою очередь, на две половины.

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Комментарии
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US
Uri Strukow
Где видно место, время и действующие лица? Я Вам скажу одно- везде, где воюют русские за защиту интересов России, им в спину стреляют не палестинцы и не арабы, а израильские евреи. Этим все сказано.
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7 час.
Сергей Федотов
Ну вы прям оратор😜 Лектором в обществе &quot;Знание&quot; не подрабатывали некогда? Кто такие евреи я знаю. Пиетета особого к ним не имею. Первое за что их разогнали ещё римляне - за непокорность. Потом уже их гоняли за плодовитость, приспособляемость и выживаемость.  Но мне непонятен вселенский вой и вокруг арабов. Те ещё звери. Сами испокон веков лезли на Израиль и в подавляющем большинстве случаев отгребали.  И сейчас вот, ну прям несчастные-разнесчастные. Так нехер начинать эту бойню было.
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1 час.
В
Воробей
Вообще-то, Велик Аллах и Слава Богу - это синонимы, если смотреть на смысл. А смысл этот следующий:  Творец властвует на всем. )))
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44 мин.

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