Израиль - Газа: взгляд без эмоций

Где видно место, время и действующие лица? Я Вам скажу одно- везде, где воюют русские за защиту интересов России, им в спину стреляют не палестинцы и не арабы, а израильские евреи. Этим все сказано.

Сергей Федотов

Ну вы прям оратор😜 Лектором в обществе "Знание" не подрабатывали некогда? Кто такие евреи я знаю. Пиетета особого к ним не имею. Первое за что их разогнали ещё римляне - за непокорность. Потом уже их гоняли за плодовитость, приспособляемость и выживаемость. Но мне непонятен вселенский вой и вокруг арабов. Те ещё звери. Сами испокон веков лезли на Израиль и в подавляющем большинстве случаев отгребали. И сейчас вот, ну прям несчастные-разнесчастные. Так нехер начинать эту бойню было.