Под Смоленском задержали курьера с пятью килограммами наркотиков

41-летнему мужчине из Тульской области, перевозившему запрещенные вещества, грозит пожизненный срок. Его поймали сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД совместно с региональным УФСБ.
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