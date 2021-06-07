WSJ: «Китай должен заплатить» — Трамп потребовал от Пекина «репараций» за COVID-19

Для Америки и всего мира наступило время потребовать репараций и ответственности от Коммунистической партии Китая, — об этом, как пишет The Wall Street Journal, заявил экс-президент США Дональд Трамп, выступая на мероприятии в Северной Каролине.
Для Америки и всего мира наступило время потребовать репараций и ответственности от Коммунистической партии Китая, — об этом, как пишет The Wall Street Journal, заявил экс-президент США Дональд Трамп, выступая на мероприятии в Северной Каролине.
Свежие комментарии