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WSJ: «Китай должен заплатить» — Трамп потребовал от Пекина «репараций» за COVID-19

WSJ: «Китай должен заплатить» — Трамп потребовал от Пекина «репараций» за COVID-19

Для Америки и всего мира наступило время потребовать репараций и ответственности от Коммунистической партии Китая, — об этом, как пишет The Wall Street Journal, заявил экс-президент США Дональд Трамп, выступая на мероприятии в Северной Каролине.

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