Темы дня

122 249 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Один сказал. второй сказал, третий за ухом почесал!Что теперь послед...
  • Александр Рожков
    А сами то Вован и Лексус хто? Чьих будут? Небось не позвонят единороссам и не проверят их на вшивость. Понятно на ког..." Я не враг своем...
  • Дмитрий Соловьев
    зато счс все видят как Путин и олигархат неразлей вода" Я не враг своем...

Что теперь последует? Двусторонние отношения ухудшатся?

Что теперь последует? Двусторонние отношения ухудшатся?

КАЗУС КРЫМА: РОССИЯ СНИСХОДИТЕЛЬНО ОТРЕАГИРОВАЛА НА ТУРЕЦКИЙ РИТУАЛ Дежурное заявление - дежурный ответ.

Вернуться к статье
51
Обсудить
Серж Южанин
Серж Южанин
Серж Южанин
Владимир Eвтушенко
Дебильный опрос - в политике нет понятия дружба, мораль, совесть - есть только интересы страны. А все разговоры о дружбе и братстве - поток лицемерия.Чем думали те, кто сказал вопросе -"да"?
Геннадий Бережнов
Один сказал. второй сказал, третий за ухом почесал!

Картина дня

наверх