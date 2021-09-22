Что теперь последует? Двусторонние отношения ухудшатся?

Темы дняПолитикаЧто теперь последует? Двусторонние отношения ухудшатся? КАЗУС КРЫМА: РОССИЯ СНИСХОДИТЕЛЬНО ОТРЕАГИРОВАЛА НА ТУРЕЦКИЙ РИТУАЛ Дежурное заявление - дежурный ответ.Вернуться к статье51НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСерж ЮжанинСерж ЮжанинСерж ЮжанинВладимир EвтушенкоДебильный опрос - в политике нет понятия дружба, мораль, совесть - есть только интересы страны. А все разговоры о дружбе и братстве - поток лицемерия.Чем думали те, кто сказал вопросе -"да"?Геннадий БережновОдин сказал. второй сказал, третий за ухом почесал!Комментировать
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