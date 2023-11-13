Полянский: У России есть достаточно рычагов для победы в СВО

Иван Щукин

А чего же это "достаточное количество рычагов воздействия для победы в специальной военной операции (СВО) на Украине и выполнения всех ее целей" медленно "внедряется" в СВО? Это что, выгодно "нашим" олигархам которые владеют контрольными пакетами акций предприятий ВПК и делают себе бешенные прибыли? Простой вопрос и надеюсь на простой ответ!