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Полянский: У России есть достаточно рычагов для победы в СВО

Полянский: У России есть достаточно рычагов для победы в СВО

Российская Федерация имеет достаточное количество рычагов воздействия для победы в специальной военной операции (СВО) на Украине и выполнения всех ее целей.

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Комментарии
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Иван Щукин
А чего же это  &quot;достаточное количество рычагов воздействия для победы в специальной военной операции (СВО) на Украине и выполнения всех ее целей&quot; медленно &quot;внедряется&quot; в СВО?  Это что, выгодно &quot;нашим&quot; олигархам которые владеют контрольными пакетами акций предприятий ВПК и делают себе бешенные прибыли? Простой вопрос и надеюсь на простой ответ!
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