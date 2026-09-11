В Татарстане пройдет обучение волонтеров для работы на выборах

В Центральной избирательной комиссии Татарстана 14 сентября пройдет республиканское обучение волонтеров, которые будут помогать избирателям в дни голосования 18–20 сентября.
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