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По небольшому счету: в РФ хотят ввести стандарт допустимой доли расходов на ЖКХ

По небольшому счету: в РФ хотят ввести стандарт допустимой доли расходов на ЖКХ

В РФ предложили установить единый стандарт максимально допустимой доли расходов россиян на ЖКХ. Для одиноких пенсионеров и многодетных семей общероссийский порог оплаты не должен превышать 10%, а для всех остальных граждан — 15%.

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