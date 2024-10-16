Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Зампред комитета ТПП ожидает прекращения поставок газа через Украину

Зампред комитета ТПП ожидает прекращения поставок газа через Украину

Самый надежный на сегодняшний день маршрут поставок российского природного газа в Европу - это «Турецкий поток», заявил зампред комитета по газомоторному топливу Торгово-промышленной палаты Виктор Тарусин.

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