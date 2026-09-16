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Вокалисты Slipknot и System of a Down спели вместе в новом треке группы Falling In Reverse

Вокалисты Slipknot и System of a Down спели вместе в новом треке группы Falling In Reverse

Группа Falling in Reverse представила песню "Joseph", в записи которого приняли участие Кори Тейлор (вокалист группы Slipknot) и Серж Танкян (вокалист группы System of a Down).

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