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Названо возможное место проведения очередных переговоров России и Украины

Названо возможное место проведения очередных переговоров России и Украины

Следующий раунд переговоров между РФ и Украиной может снова пройти в Стамбуле. С таким предположением в беседе с «Известиями» выступил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

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