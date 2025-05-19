Названо возможное место проведения очередных переговоров России и Украины

Следующий раунд переговоров между РФ и Украиной может снова пройти в Стамбуле. С таким предположением в беседе с «Известиями» выступил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
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