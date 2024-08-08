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Эксперт назвал главные признаки прослушки телефона

Смартфоны и компьютеры постоянно подвергаются прослушиванию, как со стороны голосовых помощников и сервисов для работы рекомендательных систем, так и со стороны государственных органов в целях безопасности.

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