Эксперт назвал главные признаки прослушки телефона

Смартфоны и компьютеры постоянно подвергаются прослушиванию, как со стороны голосовых помощников и сервисов для работы рекомендательных систем, так и со стороны государственных органов в целях безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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