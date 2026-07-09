Пуля в голову и концы в воду: ГУР Украины хладнокровно убрало исполнительницу взрыва в Монако Тело подозреваемой в покушении на беглого украинского олигарха нашли под Киевом Константин Ольшанский Фото: Matthias Balk / DPA / Global Look Press Накануне открытия саммита НАТО в Анкаре, где Владимир Зеленский умолял западных хозяев дать ему денег, мировые издания разоблачили истинное лицо киевского режима.