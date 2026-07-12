Страна и люди
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Страна и люди

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«И Бастрыкин бессилен!»: одарившую таджиков-аферистов квартирой главу Мытищ Купецкую поставили в пример россиянам

«И Бастрыкин бессилен!»: одарившую таджиков-аферистов квартирой главу Мытищ Купецкую поставили в пример россиянам

В статье опущен очень значимый факт: Тахмина была служанкой в доме Купецкой еще в Серпухове, а затем со всем семейством переехала к новому местожительству Купецкой, ставшей мэром Мытищ, потому и получила «премию» из бюджета за старательное домработничество у барыни.

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