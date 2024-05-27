Бобровский пропустил 5+ шайб во 2-й раз в этом плей-офф, отбив 18 из 23 бросков «Рейнджерс»

Вратарь «Флориды» отразил 18 бросков из 23 в матче финала Востока с «Рейнджерс» (4:5 ОТ, 1-2). Всего в 14 играх нынешнего Кубка Стэнли россиянин одержал 9 побед при 90,3% сэйвов и коэффициенте надежности 2,31.