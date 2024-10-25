Вместе веселей: Покоривший пирамиду Хеопса пёс привёл с собой "друзей"

Покоривший пирамиду Хеопса в Гизе пёс привёл с собой "друзей".Покорение самой высокой египетской пирамиды – пирамиды Хеопса в Гизе принесло безымянному псу мировую известность – видео животного, которое забралось на огромную высоту, разлеталось по Сети и вызвало бурное обсуждение у пользователей.