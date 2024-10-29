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Американские следователи начали расследование в тюрьме, в которой сидит Пи Дидди

Американские следователи начали расследование в тюрьме, в которой сидит Пи Дидди

Global Look Press/IMAGO/Henry McGee Следователи из разных американских федеральных агентств начали расследование в тюрьме Metropolitan Detention Center (MDC) в районе Бруклин в Нью-Йорке, в которой содержится обвиняемый в насилии и торговле людьми рэпер из США Шон Комбс, выступающий под псевдонимом Пи Дидди.

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