ЧЕРН_Армия России усиливает натиск между Купянском и Лиманом, заняв существенные территории (КАРТА)

Армия России усиливает натиск между Купянском и Лиманом, заняв существенные территории. Российские войска проводят успешные наступательные действия на стыке ДНР и ЛНР — в районе Балки Журавки и Новосадового.
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