Харрис: США продолжат работать над достижением сделки о перемирии в Газе

Администрация Соединенных Штатов продолжает работу над достижением договоренностей между Израилем и палестинским движением ХАМАС по прекращению огня в секторе Газа, заявила вице-президент США Камала Харрис в ходе общения с журналистами в населенном пункте Мун-Тауншип (штат Пенсильвания).
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