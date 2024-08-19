Харрис: США продолжат работать над достижением сделки о перемирии в Газе

Администрация Соединенных Штатов продолжает работу над достижением договоренностей между Израилем и палестинским движением ХАМАС по прекращению огня в секторе Газа, заявила вице-президент США Камала Харрис в ходе общения с журналистами в населенном пункте Мун-Тауншип (штат Пенсильвания).