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«Охотник на экзопланеты» готов к запуску: телескоп Plato прошёл последние испытания

«Охотник на экзопланеты» готов к запуску: телескоп Plato прошёл последние испытания

Европейское космическое агентство подтвердило, что все системы работают без помех, запуск на Ariane 6 намечен на март 2027 годаКосмический телескоп Plato, который Европейское космическое агентство (ESA) создаёт для поиска экзопланет земного типа, успешно прошёл заключительные предполётные испытания.

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