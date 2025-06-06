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Царьград

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У Украины всё плохо, кроме этого. Пинчук рассказал особую историю: "Это люди с изменённым кодом ДНК"

У Украины всё плохо, кроме этого. Пинчук рассказал особую историю: "Это люди с изменённым кодом ДНК"

Политический обозреватель Царьграда Андрей Пинчук рассказал о том, как устроены спецслужбы Украины. У Киева всё плохо, кроме этого важного компонента.

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