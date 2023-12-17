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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Samsung анонсировала игровые OLED-мониторы с частотой обновления 360 Гц Южнокорейс...

Samsung анонсировала игровые OLED-мониторы с частотой обновления 360 Гц Южнокорейс...

Samsung анонсировала игровые OLED-мониторы с частотой обновления 360 ГцЮжнокорейская компания Samsung объявила о запуске серийного производства 31,5-дюймового монитора QD-OLED с поддержкой разрешения 4K и рекордной для таких панелей частотой обновления 360 Гц.

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