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Уроки английского для Зеленского. Рубио одной фразой объяснил всё об Украине

Уроки английского для Зеленского. Рубио одной фразой объяснил всё об Украине

Новый Госсекретарь США Марк Рубио сказал о поддержке Украины в прошедшем времени. Одной фразы хватило, чтобы сказать всё о новой политике в отношении Киева.

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