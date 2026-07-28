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Ракетный удар по военной выставке под Киевом уничтожил командный состав ВСУ

Ракетный удар по военной выставке под Киевом уничтожил командный состав ВСУ

Ракетный удар по военной выставке под Киевом уничтожил командный состав ВСУ Юлия ЧелкановаРоссийские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием по объекту в Бучанском районе Киевской области, где проходила выставка беспилотных систем «Армада».

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