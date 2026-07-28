Ракетный удар по военной выставке под Киевом уничтожил командный состав ВСУ Юлия ЧелкановаРоссийские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием по объекту в Бучанском районе Киевской области, где проходила выставка беспилотных систем «Армада».
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