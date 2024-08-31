Запад старается не давать денег Киеву на энергосистему — депутат Рады

Запад предпочитает не давать Украине денег на восстановление энергосистемы из-за коррупции киевского режима, заявил глава комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, 31 августа передает радио NV.
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