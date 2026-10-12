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Царьград

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Мошенники выманили у детей деньги через «обыск по видеосвязи»

Мошенники выманили у детей деньги через «обыск по видеосвязи»

В Самарской области злоумышленники под видом сотрудников школ и госструктур выманивают у подростков данные, а затем, запугивая уголовным делом из-за взлома Госуслуг, заставляют их передавать курьерам наличные и ценности из дома.

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