Хайп дня: Арестович призвал Москву и Киев дружить против Запада

Зачем бывший советник офиса Зеленского предлагает договариваться с Путиным Светлана Гомзикова На фото: Алексей Арестович* (Фото: скрин видео) Материал комментируют: Алексей Самойлов То ли рак на горе свистнул, наконец, то ли какие-то изменения в атмосфере произошли, но Украине предложили объединиться с Россией против Запада.