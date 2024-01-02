Хайп дня: Арестович призвал Москву и Киев дружить против Запада

Зачем бывший советник офиса Зеленского предлагает договариваться с Путиным Светлана Гомзикова На фото: Алексей Арестович* (Фото: скрин видео) Материал комментируют: Алексей Самойлов То ли рак на горе свистнул, наконец, то ли какие-то изменения в атмосфере произошли, но Украине предложили объединиться с Россией против Запада.
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