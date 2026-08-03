Одобрено Росавиацией: в России выдан первый сертификат на коммерческие перевозки на аэростате

Воздушный шар отечественного производства вмещает до 5 человек и сможет возить туристовРосавиация выдала сертификат на выполнение коммерческих воздушных перевозок на свободном аэростате — впервые в России.
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