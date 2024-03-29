Кабмин РФ упростил порядок присвоения статуса ветерана боевых действий

РИА Новости/Максим Богодвид Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении порядка присвоения статуса ветерана боевых действий и выдачи удостоверений единого образца, это следует из соответствующего документа кабмина.
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