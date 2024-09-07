👍 Пара из Керчи пришла на выборы, чтобы выполнить свой гражданский долг Они поделились с «Крым 24», почему так важно идти на выборы.
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👍 Пара из Керчи пришла на выборы, чтобы выполнить свой гражданский долг Они поделились с «Крым 24», почему так важно идти на выборы.